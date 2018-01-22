Незарегистрированные браки предложили приравнять к официальным

Фото: ТАСС/Юрий Машков
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается приравнять незарегистрированные браки к официальным. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, гражданские браки станут официальными через пять лет совместного проживания. Инициатор законопроекта отмечает, что фактические брачные отношения – не зарегистрированный союз мужчины и женщины, которые живут вместе и ведут общее хозяйство. Также брачными отношениями можно считать совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка или общих детей.
При наличии этих обстоятельств союз получит статус фактических брачных отношений, говорится в законопроекте.
Отмечается, что, по данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России. Как показали опросы, большинство россиян не разделяют понятия незарегистрированного и официального брака.
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