Незарегистрированные браки предложили приравнять к официальным

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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается приравнять незарегистрированные браки к официальным. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, гражданские браки станут официальными через пять лет совместного проживания. Инициатор законопроекта отмечает, что фактические брачные отношения – не зарегистрированный союз мужчины и женщины, которые живут вместе и ведут общее хозяйство. Также брачными отношениями можно считать совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка или общих детей.

При наличии этих обстоятельств союз получит статус фактических брачных отношений, говорится в законопроекте.

Отмечается, что, по данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в России. Как показали опросы, большинство россиян не разделяют понятия незарегистрированного и официального брака.