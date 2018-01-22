Морозы в Москве отступят к концу рабочей недели

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сухая и морозная погода до минус 16 градусов продержится в столице до четверга, отступят морозы к концу рабочей недели, сообщает Агентство "Москва".
В понедельник, 22 января, в городе похолодает до минус 8–10 градусов, местами возможен слабый снег. Во вторник осадков не ожидается, зато столбики термометров ночью опустятся до минус 12–14 градусов, днем – до минус 7–9 градусов. В среду сохранится такой же характер погоды, днем будет минус 6–8 градусов.
Уже в четверг облачность начнет уплотняться, ближе к вечеру местами возрастет вероятность небольших снегопадов, однако морозы начнут отступать. Во второй половине дня ожидается 4–6 градусов мороза, в пятницу потеплеет на один градус.
Ранее сообщалось, что в понедельник ветер будет дуть западной четверти, со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 749 миллиметров ртутного столба. А ночь на вторник может стать самой холодной с начала зимы.
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