Подтверждений повышенной заразности нового штамма COVID-19 пока нет – Роспотребнадзор

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Официальных подтверждений повышенной заразности нового штамма коронавируса пока нет, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Данное свойство о том, что он способен заражать большее число людей, официально не подтверждено никем", – отметил Горелов в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что данная мутация уже проявилась в нескольких странах, помимо Великобритании. В связи с этим наблюдения за новым штаммом, по словам Горелова, скоро расставят все акценты.
Специалист отметил, что мутации, которые появляются в геноме коронавируса, не оказывали влияния на скорость распространения инфекции.
"Все мутации, а их было порядка 3% в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не имеют значения на распространение инфекции, а самое главное – на утяжеление течения заболевания", – подчеркнул Горелов.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.
Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Более 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма. В России приняли решение прекратить перелеты с 22 декабря на неделю.
В Оперштабе заявили, что могут быть приняты дополнительные меры в связи с мутацией COVID-19.
Эксперт прокомментировал появление нового штамма коронавируса
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