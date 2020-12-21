Подтверждений повышенной заразности нового штамма COVID-19 пока нет – Роспотребнадзор

ТАСС/AP Photo/Alberto Pezzali

Официальных подтверждений повышенной заразности нового штамма коронавируса пока нет, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Данное свойство о том, что он способен заражать большее число людей, официально не подтверждено никем", – отметил Горелов в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что данная мутация уже проявилась в нескольких странах, помимо Великобритании. В связи с этим наблюдения за новым штаммом, по словам Горелова, скоро расставят все акценты.

Специалист отметил, что мутации, которые появляются в геноме коронавируса, не оказывали влияния на скорость распространения инфекции.

"Все мутации, а их было порядка 3% в геноме коронавируса, либо не закрепились, либо не имеют значения на распространение инфекции, а самое главное – на утяжеление течения заболевания", – подчеркнул Горелов.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. По словам главы местного Минздрава Мэтта Хэнкока, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты COVID-19. Сообщалось, что его источником стала юго-восточная Англия и что первый вариант этого штамма обнаружили в сентябре.

Подобная мутация коронавируса также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. Более 30 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма. В России приняли решение прекратить перелеты с 22 декабря на неделю.

В Оперштабе заявили, что могут быть приняты дополнительные меры в связи с мутацией COVID-19.

