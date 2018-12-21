На фестивале "Путешествие в Рождество" пройдут студенческие турниры по керлингу

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Одна из самых ярких спортивных новинок фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году – площадка для игры в керлинг, которая расположилась по адресу Новый Арбат, 21. Каждый день будут проводиться бесплатные мастер-классы, в том числе при участии чемпионов по этому виду спорта. Об этом порталу Москва 24 сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Будут проводиться также турниры. Ближайший пройдет 23 декабря – состоится Зимний кубок по керлингу среди студенческих команд Москвы Winter student curling cup. В соревнованиях поучаствуют 8 команд – от МИЭТ, МФТИ, МГСУ, РХТУ и других вузов. Игры пройдут с 12:15 до 14:30, церемония награждения – в 14:40. Турнир организован при поддержке правительства Москвы, Федерации керлинга России и Студенческой лиги по керлингу.

Также отмечается, что 24 декабря с 12:00 до 15:00 на этой же площадке пройдет турнир по керлингу для московских многодетных семей – представлено 6 команд.

В эти выходные, 22 и 23 декабря для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили культурные, спортивные и кулинарные мероприятия. Москвичи смогут посетить концерты и спектакли, а также принять участие в мастер-классах под руководством французских шеф-поваров и чемпионов в зимних видах спорта.