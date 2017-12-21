Английских фанатов напугали 70 тысячами голодных медведей в России

21 декабря, 16:43
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Английских болельщиков, собравшихся приехать на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию, предупредили об угрозе нападения медведей, сообщает Daily Mail.
Глава Федерации футбольных болельщиков, представляющей интересы фанатов Англии и Уэльса, Кевин Майлс озаботился возможной нехваткой мест в гостиницах. Он обратился в туристический центр Visit Russia за информацией о размещении в кемпингах.
Майлсу ответили, что кемпинги в России не распространены. Исключением может быть только размещение в дикой природе вдали от населенных пунктов, где есть опасность встретиться с медведем.
Издание насчитало в России 70 тысяч голодных медведей в России, которые могут напасть на человека из-за недостатка пищи.
Ранее Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об административной ответственности и штрафах за незаконную продажу билетов, а также продажу поддельных билетов. Нарушителям может грозить до 1,5 миллиона штрафа.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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