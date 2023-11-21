Москва 24: специалисты расскажут, как защититься от сезонных инфекций

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22 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической ситуации в России.

Почему растет заболеваемость COVID-19 и как защититься от сезонных инфекций, расскажут:



заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, академик РАН Александр Горелов;

профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн;

заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.



Смотрите прямую трансляцию 22 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.