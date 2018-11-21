Названы самые популярные российские топонимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Эксперты назвали самые популярные российские топонимы. По словам руководителя магистратуры Urban Studies Московской высшей школы социальных и экономических наук Ярослава Ковальчука, самым распространенным наименованием является "платформа километра". В мировой практике также довольно часто встречаются имена известных личностей.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на кандидата географических наук Андрея Герцена, стереотип о том, что улицу или точку на карте надо обязательно назвать в честь выдающегося деятеля культуры или политики, плохо отражается на топонимическом ландшафте, так как он должен быть уникальным.

Он также добавил, что топонимисты приветствуют практику присвоения личных имен объектам инфраструктуры. "Лучше в честь человека назвать дворец культуры, школу, чем улицы, проспекты, города", – сказал он.

Эксперты также отмечают, что при законодательных органах власти регионов или муниципалитетов существуют общественные комиссии по наименованиям. Однако жесткого регламента их работы нет. При этом, подчеркивают специалисты, сотрудники этих комиссий не имеют никакого отношения к географии. Поэтому необходимо, чтобы решением о переименовании объектов инфраструктуры занимались географы, историки, филологи, краеведы, учителя.

Одним из самых частых топонимов, которые можно встретить в Москве, считается "Проектируемый проезд". Однако по словам специалистов, такие названия, как правило, присваивают городским объектам временно на стадии планирования микрорайонов. Позже они получают новые наименования.

При этом дать название улице или аэропорту в честь живого человека в России запрещено законодательством. Должно пройти лет десять после смерти человека, чтобы рассматривалась сама возможность присвоить его имя географическим объектам.

В настоящий момент жители России решают, в честь каких выдающихся личностей будут названы 47 крупных аэропортов. Больше всего голосов отдано уфимскому аэропорту – около 73 тысяч, в лидерах также аэропорты Казани, Симферополя, Минеральных Вод и Мурманска.

В конкурсном списке деятели культуры и искусства, полководцы, политики, ученые и первооткрыватели. К примеру, московский аэропорт Внуково может получить имя Сергея Королева, Андрея Туполева или Константина Циолковского. Аэропорт Домодедово – Михаила Ломоносова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова или Евгения Примакова. Санкт-петербургский Пулково может быть назван в честь Петра Первого, Александра Пушкина или Александра Невского. Голосование продлился до 30 ноября. Итоги планируют подвести 5 декабря. Сейчас в России более 200 аэропортов. Имена исторических личностей пока носят меньше десяти.

"Мосгорсправка": конкурс "Великие имена России"

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