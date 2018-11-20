Более миллиона россиян выбрали имена аэропортам

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Голоса за выдающихся людей, чьи имена собираются присвоить аэропортам РФ, отдали более миллиона человек. Об этом сообщают организаторы конкурса "Великие имена России".

По состоянию на 20 ноября абсолютным чемпионом по числу отданных голосов стал аэропорт Уфы. Его выбрали 72,6 тысячи участников финального этапа конкурса.

Среди аутсайдеров оказали воздушные гавани Сочи, Анадыря, Анапы, Петропавловска-Камчатского, Сыктывкара, Норильска, Магадана и Благовещенска. Каждый из этих аэропортов пока набрал по 10 тысяч голосов.

А вот в Калининграде возникли дискуссии вокруг номинантов. "Представители общественности предлагают исключить из списка номинантов в Калининграде кандидатуру Иммануила Канта. Основной аргумент – нероссийское происхождение. Тем не менее Кант лидирует в Калининграде", – отметили организаторы.

Финал общенационального конкурса "Великие имена России" стартовал 12 ноября. По правилам, любой человек может выбрать из общего списка один аэропорт страны и проголосовать по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". В шорт-лист конкурса вошло 124 имени выдающихся людей. Голосование продлится до 30 ноября, а победителей объявят 5 декабря.

Имя русского поэта Александра Пушкина одновременно встречается в списках голосования в московском аэропорту Шереметьево и в петербургском Пулково. Директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев хочет, чтобы имя классика присвоили столичной воздушной гавани.