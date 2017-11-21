В Германии прокомментировали выступление российского ученика в Бундестаге

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Выступление ученика гимназии из Нового Уренгоя прокомментировали в немецкой нефтегазовой компании Wintershall, которая курировала поездку в Германию.

В компании отметили, что считают проект с поездками российских и немецких учеников друг к другу в гости "достойным и хорошим". "Что касается ожесточенных споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты", – цитирует RT представитель Wintershall Анну Бунгартен.

По ее словам, Германии особенно важно участие в программе школьников из России – страны, которая понесла наибольшие потери в годы Второй мировой войны.

Бунгартен отметила, что рассказы школьников из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя "напомнили всем об ужасах войны, колоссальных жертвах среди мирных жителей и лишениях, а также укрепили идею недопустимости их повторения".

Во время чтения доклада перед германским парламентом старшеклассник рассказал о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. В России многие сочли неуместным рассуждения подростка.

Выступление прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, как выступление в бундестаге обернулось для ямальского школьника травлей, читайте в материале портала Москва 24.