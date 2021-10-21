В Кургане после жалоб жителей демонтировали скульптуру кошки с "женской грудью"

Фото: VK/"ЧС/Курган"

На территории привокзальной площади в Кургане после жалоб жителей демонтировали скульптуру "Кошка на чемоданах". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

"Кошка оказалась с человеческой грудью и мордой как у жабы. Пользователи в комментариях сравнили ее с древнеегипетской богиней любви. Также пользователи спрашивают о том, где же настоящие животные", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данная фотозона была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. 20 октября, учитывая мнение жителей, ее решили демонтировать.

Ранее в Москве завершили реставрацию скульптур, установленных на въезде на территорию Императорского воспитательного дома в центре столицы. Работы велись почти пять месяцев.