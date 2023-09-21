Правительство РФ обеспокоено сокращением числа 30–39-летних специалистов в РФ

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Количество высококвалифицированных и востребованных специалистов в возрасте 30–39 лет на рынке труда может сократиться на треть. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

Она выразила обеспокоенность этим вопросом, который обусловлен ситуацией с демографией.

"Это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных", – цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер добавила, что кабмин изучит не только потенциал трудовых ресурсов, но и число рабочих мест и то, как их преобразить. Вместе с этим правительство проанализирует, как перестроить отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий, заключила Голикова.

Ранее она сообщила, что количество безработных в стране сократилось на 71 тысячу человек с начала 2023 года. Голикова уточнила, что в российских регионах продолжают реализовывать меры, направленные на снижение безработицы. Так, по программе субсидирования найма трудоустроили более 35 тысяч человек.