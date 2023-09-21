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21 сентября, 16:40

События

Москва 24: специалисты расскажут, как жить с деменцией

Фото: depositphotos/VitalikRadko

22 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Жизнь с деменцией: каким рискам она подвергает заболевших, и как защититься от них?".

Синдром Альцгеймера стал одной из самых распространенных болезней, которая приводит к необратимым нарушениям памяти и мышления. Почему сегодня такие заболевания "молодеют", что приводит к их прогрессированию? Как на ранних этапах проявляются нарушения работы мозга? Кто и как помогает больным? Об этом и многом другом расскажут:

  • президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус" Александра Щеткина;
  • координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Татьяна Александрова.

Смотрите прямую трансляцию 22 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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