Пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Фото: instagram.com/officialslystallone

Шоумен Гарик Харламов предложил своим подписчикам в Instagram принять участие в игре под названием "Русская кибератака", сообщает "Дни.ру".

По правилам пользователи должны засыпать комментариями аккаунт Сильвестра Сталлоне. В итоге под одним из постов американского актера появились тысячи комментариев.

"Мне нужна твоя одежда и мотоцикл", "Гараж во Владивостоке продан! Прошу не беспокоить", "Как пройти в библиотеку?" – пишут пользователи.

В июне аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат. Произошло это после того, как супермодель Ирина Шейк и актер Бредли Купер объявили о расставании. Поклонники заподозрили, что причиной стала певица Леди Гага, с которой Купер снимался в фильме "Звезда родилась".

Под фотографией Гаги пользователи устроили настоящий флешмоб: они делились рецептами супов и варений, размещали объявления о продаже гаражей, обсуждали сериалы и акции в супермаркетах.

