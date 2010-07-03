Аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат

Аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат, передает телеканал Москва 24.

Сперва пользователи осуждали ее за роман с Брэдли Купером, которого она якобы увела у российской модели Ирины Шейк. Теперь же под фото певицы пользователи делятся рецептами борща, обсуждают, как излечить сына от аллергии, предлагают провести перепись населения и спрашивают, нужно ли класть сухарики в салат с крабовыми палочками.

В основном комментарии написаны на русском языке. Многие цитируют русских классиков, пишут стихи на тему измены. На странице у Гаги отметились и российские знаменитости. К примеру, юморист Гарик Мартиросян оставил сообщение своему коллеге Гарику Харламову с просьбой перезвонить. Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков поинтересовался, почем продают гараж у станции Бирюлево-Товарная. Комментарии периодически чистят, однако пользователи не перестают писать новые.

