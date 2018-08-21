Москвичей пригласили проголосовать на выборах мэра в саду "Аптекарский огород"

21 августа, 19:38
Фото: depositphotos/vladek
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" откроется избирательный участок для голосования за кандидатов в мэры столицы 9 сентября.
Отдать голос за кандидата на данном участке могут все москвичи, получившие открепительный талон, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сада.
Участок номер 64 расположится "прямо в тропиках сада".
Ранее сообщалось, что столица лидирует по числу поданных заявлений о голосовании по месту нахождения. Такое заявление сделал замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Он напомнил, что москвичи смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения благодаря программе "Мобильный избиратель". Для контроля за выборами мэра столицы планируют обучить около четырех тысяч наблюдателей.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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