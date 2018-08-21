В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко

Фото: dailymail.co.uk
Отшельник Михаил Фоменко, также известный как "русский Тарзан", умер в Австралии в возрасте 88 лет, сообщает Daily Mail.
Он считался сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. Документальных подтверждений этим сведениям нет. В 1930-х годах его семья бежала в Японию, а затем перебралась в Австралию.
Фоменко занимался легкой атлетикой и попал в состав сборной на Олимпиаде 1956 года. Затем он уехал от родных на север Австралии. Мужчина прожил в лесу более 60 лет. Он чуть не умер от голода, Фоменко арестовывали за бродяжничество. Отшельник проходил лечение в психиатрической больнице. Тем не менее он вернулся в джунгли.
Свою жизнь он закончил в доме престарелых в городе Бабинда.
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