В Австралии умер "русский Тарзан" Михаил Фоменко

Отшельник Михаил Фоменко, также известный как "русский Тарзан", умер в Австралии в возрасте 88 лет, сообщает Daily Mail.

Он считался сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. Документальных подтверждений этим сведениям нет. В 1930-х годах его семья бежала в Японию, а затем перебралась в Австралию.

Фоменко занимался легкой атлетикой и попал в состав сборной на Олимпиаде 1956 года. Затем он уехал от родных на север Австралии. Мужчина прожил в лесу более 60 лет. Он чуть не умер от голода, Фоменко арестовывали за бродяжничество. Отшельник проходил лечение в психиатрической больнице. Тем не менее он вернулся в джунгли.

Свою жизнь он закончил в доме престарелых в городе Бабинда.