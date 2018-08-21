Сильный дождь с грозой начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ливень с грозой начался в столице около 15:00. Как сообщает "Яндекс.Погода", грозовой фронт проходит с северо- востока города на запад через центр.
Предполагается, что гроза охватит почти всю территорию города и уйдет на восток мегаполиса и Подмосковья с 16:30. Отмечается также, что закончится гроза к 17:10.
О приближении грозы с градом и сильным ветром жителей столицы предупредили спасатели. Во время непогоды возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.
Синоптики также объявили желтый уровень погодной опасности 21 августа. Владельцев ресторанов призвали приостановить работу летних веранд в связи с ухудшением погоды.
Кроме того, синоптики предупредили горожан о том, что в столице ожидается похолодание. Регион пересечет холодный атмосферный фронт. Прохлада сохранится в городе до конца рабочей недели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: