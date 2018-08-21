Сильный дождь с грозой начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ливень с грозой начался в столице около 15:00. Как сообщает "Яндекс.Погода", грозовой фронт проходит с северо- востока города на запад через центр.

Предполагается, что гроза охватит почти всю территорию города и уйдет на восток мегаполиса и Подмосковья с 16:30. Отмечается также, что закончится гроза к 17:10.

О приближении грозы с градом и сильным ветром жителей столицы предупредили спасатели. Во время непогоды возможно усиление ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики также объявили желтый уровень погодной опасности 21 августа. Владельцев ресторанов призвали приостановить работу летних веранд в связи с ухудшением погоды.

Кроме того, синоптики предупредили горожан о том, что в столице ожидается похолодание. Регион пересечет холодный атмосферный фронт. Прохлада сохранится в городе до конца рабочей недели.