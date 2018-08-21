У Монеточки вышел клип-аллюзия на фильм "Брат"

Фото: www.youtube.com
Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, представила новый клип на песню "90" из альбома "Раскраски для взрослых". Об этом сообщает "Газета.ру".
Автор клипа – американский и русский сценарист, прозаик и журналист Михаил Идов. Видеоролик Монтеточка опубликовала на своем YouTube-канале.
Основой для клипа "90" послужил фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова, действие которого происходит в середине 1990-х в Санкт-Петербурге. Монеточка примеряет образ Данилы Багрова – она мастерит оружие и сражается с врагами. В съемке клипа приняли участие певица Гречка, Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский.
Ранее солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина прокомментировала хиты начинающей исполнительницы Елизаветы Гырдымовой и сравнила ее песни с ранним творчеством Земфиры.
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