Магазины Москвы проверят на продажу алкоголя школьникам

Фото: depositphotos/blinow61

В первый учебный день года столичные магазины проверят на предмет продажи алкоголя школьникам, рассказал Агентству "Москва" руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

"Мы 3 сентября проведем мониторинг по предпринимателям, насколько они качественно реагируют на вопрос, когда приходит к ним ребенок и пытается купить алкоголь. Будут "контрольные закупки" такого рода по магазинам и по заведениям – барам, кафе", – сообщил Хамзаев.

По его словам, 3 сентября пройдут проверки торговых точек. Тайные покупатели выяснят, соблюдается ли закон о запрете продажи спиртного возле школ и других учебных заведений.

Также в первый учебный день в 20 школах Москвы пройдут "уроки трезвости". Со школьниками проведут беседу на тему, как защитить свое здоровье.