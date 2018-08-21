Магазины Москвы проверят на продажу алкоголя школьникам

21 августа, 07:47
Фото: depositphotos/blinow61
В первый учебный день года столичные магазины проверят на предмет продажи алкоголя школьникам, рассказал Агентству "Москва" руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты России Султан Хамзаев.
"Мы 3 сентября проведем мониторинг по предпринимателям, насколько они качественно реагируют на вопрос, когда приходит к ним ребенок и пытается купить алкоголь. Будут "контрольные закупки" такого рода по магазинам и по заведениям – барам, кафе", – сообщил Хамзаев.
По его словам, 3 сентября пройдут проверки торговых точек. Тайные покупатели выяснят, соблюдается ли закон о запрете продажи спиртного возле школ и других учебных заведений.
Также в первый учебный день в 20 школах Москвы пройдут "уроки трезвости". Со школьниками проведут беседу на тему, как защитить свое здоровье.
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