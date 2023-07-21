Госдума начала работу над проектами по запрету пропаганды наркотиков в кино и литературе

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В Госдуме начали разрабатывать законопроекты, направленные на запрет пропаганды наркотиков в кино и литературе, заявил глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Будут новые законы, которые мы сейчас разбираем, шлифуем, по пропаганде наркотиков в кино, в литературе", – приводит его слова РИА Новости.

Депутат добавил, что всего за весеннюю сессию было принято 15 законов комитета.

Ранее правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России. В список вошло 21 новое вещество, в числе которых опиоиды, фенилалкиламины, бензодиазепины и синтетические каннабиноиды.

До этого Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков в виде штрафов или лишения свободы. Максимальное наказание за пропаганду может составить до 2 лет лишения свободы.

За подобное правонарушение, совершенное в Сети, но не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести штраф до 30 тысяч рублей.

В случае если пропагандой наркотиков занималось должностное лицо, его обяжут выплатить штраф в размере до 100 тысяч рублей. Также ему может грозить дисквалификация на срок до 2 лет.



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