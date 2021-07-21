В Москве выявили 3 254 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки подтвердили 3 254 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб.

Согласно официальной сводке, госпитализация потребовалась 1 297 пациентам. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 579 человек. Скончались 104 пациента.

За последние сутки выздоровели 8 006 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших в Москве – 1 304 958 человек.

В Оперштабе напомнили о важности вакцинации для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, на 20 июля прививку от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы.

В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 6 030 240 случаев коронавирусной инфекции.