Названы самые вежливые города России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Нижний Новгород стал первым среди самых вежливых городов России сообщает "Мир 24". Опрос проводился в двадцати крупных городах страны.

Вторым в этом рейтинге оказался Новосибирск, а вежливые жители Томска позволили их городу замкнуть тройку лидеров. В десятку также вошли Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. Столица в вежливом рейтинге заняла 17-е место.

Ранее эксперты назвали города России, жители которых не носят с собой документы. Рейтинг возглавили Тамбов, Брянск и Казань.