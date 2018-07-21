Волонтеры избирательного штаба Собянина посетили Московский урбанистический форум

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Московский урбанистический форум в парке "Зарядье" посетили волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина.

"Мы пришли на форум, чтобы посмотреть, как изменился город при Сергее Собянине. Мы посмотрели 3D-модель города 2010 и 2018 годов. Там наглядно видно насколько город стал более благоустроен, более комфортным, красивым и удобным как для москвичей, так и для гостей столицы", – цитирует Агентство "Москва" волонтера избирательного штаба Дарью Лисовскую.

Также волонтеры посетили лекции, на которых рассказывалось о будущем столицы.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 17 по 22 июля. В его рамках обсуждаются итоги масштабных городских трансформаций последних десятилетий, вопросы адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям и другое.

Деловую программу форума накануне завершила церемония награждения лауреатов MUF Community Awards.