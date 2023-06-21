Сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков скончался в возрасте 42 лет

Фото: телеграм-канал Mash

Сооснователь букмекерской конторы 1xBet (запрещена на территории РФ) Сергей Каршков умер на 43-м году жизни. Об этом рассказал его друг, мультипликатор, сценарист и продюсер Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом).

"Я не могу поверить... У меня ком в горле стоит. Этого просто не может быть! Как так? Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал! Как бык", – написал Мунтян на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Он рассказал, что Каршков решил поехать в Швейцарию, где намеревался пройти комплексное медицинское обследование.

Перед МРТ мужчине ввели контрастную жидкость, которая позволяет повысить информативность исследования, добавил друг бизнесмена.

После введения препаратов и проведения МРТ у Каршкова началась аллергия, вследствие чего он впал в кому и умер, уточнил Мунтян.

В 2007 году Каршков совместно с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую контору. В 2019 году всех основателей 1xBet объявили в розыск, их обвиняли в создании незаконной организации.

Отмечалось, что на протяжении пяти лет основатели букмекерской конторы проводили нелегальные азартные игры при этом не имея лицензии.

Бизнесмены смогли заработать порядка 63 миллиардов рублей. Мужчинам удалось сбежать, в связи с чем они не были привлечены к уголовной ответственности.

