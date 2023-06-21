Антрополог рассказал о татуировках, которые чаще всего делают россияне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чаще всего граждане РФ предпочитают делать себе татуировки, на которых изображены текст, тотемы или орнаменты, рассказал антрополог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых Московского городского педагогического университета (МГПУ) Иван Гринько.

"Существует три больших направления, которые, наверное, составляют 80% всех татуировок. Первое – это тексты: цитаты, девизы, иероглифы и так далее. Второе – это тотемные изображения, и тут мы видим перекличку с традиционными обществами. Третье – это орнаменты: геометрические, растительные и так далее", – передает его слова "Газета.ру".

Он добавил, что иногда люди решаются набить себе большие татуировки, которые состоят из множества фигур, но далеко не каждый человек готов их наносить на свое тело, подобная практика является исключением.

В качестве примера ученый привел народы, проживающие в Южной Африке, которые при скарификации в шрам, помимо сажи и пепла, добавляют сушеные сухожилия антилопы. По мнению народов, это могло придать человеку силы тотемного животного.

Примерно по такому же принципу люди намереваются делать тату, редко нанося их с эстетической целью, сказал он.

"Согласно опросам, из 100% людей, которые сделали себе татуировку, только 20% тех, кто сделал это не совсем осознанно. У остальных 80% есть четкое понимание и основание для такой соматической модификации", – резюмировал Гринько.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш рассказала, что заражение опасной инфекцией и аллергическая реакция являются основными рисками при нанесении татуировки.

Она посоветовала серьезно подходить к выбору салона, а мастера в нем должны строго соблюдать правила асептики и антисептики.



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