Открытые занятия "Московского долголетия" начали проводить в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытые уроки по программе "Московское долголетие" проведут в 13 столичных парках и на трех городских территориях. Там же люди пожилого возраста смогут записаться на постоянные занятия по любому понравившемуся направлению.

"Пробные уроки будут доступны как для горожан старшего возраста, так и для молодых москвичей, чтобы присмотреть программу для своих близких или составить им компанию в самом начале тренировок. Все тренеры, которые проводят занятия, прошли специальную подготовку, а программы разработаны именно для старшего поколения", – цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства Москвы. Постоянные летние занятия организуют в двух парках, добавили представители учреждения.

В день проведения ознакомительных тренировок на зеленых территориях появятся брендированные стойки. Там будут дежурить специалисты в форме с надписью "Московское долголетие". Они расскажут, какие по программе проходят в районе расположения парка и помогут записаться на них. Для записи понадобится серия и номер паспорта, СНИЛС и социальная карта москвича. Москвичи из других районов смогут оставить заявку для участия в проекте; позднее им перезвонят и расскажут о тех кружках и секциях, которые доступны рядом с их домом.

На главной аллее парка «Сокольники» по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до 12:00, а также в воскресенье в 16:00 пройдут открытые уроки танцев ,По средам с 14:00 в Саду астрономов организуют занятия по гимнастике. В тот же день с 13:00 можно заняться скандинавской ходьбой. По четвергам в Саду астрономов с 14:00 до 15:00 горожан ждут открытые уроки по общей физической подготовке, а по субботам с 14:00 до 18:00 здесь также запланированы уроки гимнастики и ОФП. Программа постоянно действует в летний период.

В "Ангарских прудах" пройдет занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун. Приобщиться к традициям здоровья поднебесной можно 21 июня в 10:00 на площадке у катка. В Бабушкинском парке в тот же день пожилых москвичей познакомят с зумбой. Урок начнется в 15:00. Посетить открытый урок по шахматам можно в саду имени Баумана 25 июня в 12:00.

В парке "Фили" в студии "Филька" пройдут занятия по танцам. Открытый урок запланирован 26 июня в 16:00. А около ДК имени Горбунова 28 июня в 12:00 начнутся занятия по ОФП. А 29 июня в это же время в летнем павильоне "Сфера" состоится урок тибетской гимнастики. Полный список парков, участвующих в программе, можно посмотреть здесь.

Проект "Московское долголетие" стартовал в столице в 2018 году. Он создан для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Пенсионеры могут бесплатно принять участие в образовательных, творческих и спортивных активностях на территории своего района. Пожилые люди смогут и посоревноваться со сверстниками из других городов, в 2018 году в столице определили участников московской сборной, которая поедет на специальную спартакиаду в Новосибирске в конце августа.