Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье специалисты объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.

"Ветер. Период предупреждения с 11:00 22 мая до 11:00 24 мая", – говорится в сообщении.

Ранее метеоролог Дарья Ермакова рассказала о том, какая погода ожидает жителей столицы в выходные.

Согласно прогнозу, в субботу температура воздуха составит 19 градусов тепла, осадков не ожидается. В воскресенье при 19 градусах возможен небольшой дождь, а ночью похолодает до 11 градусов.

