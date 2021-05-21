Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье специалисты объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду.
"Ветер. Период предупреждения с 11:00 22 мая до 11:00 24 мая", – говорится в сообщении.
Ранее метеоролог Дарья Ермакова рассказала о том, какая погода ожидает жителей столицы в выходные.
Согласно прогнозу, в субботу температура воздуха составит 19 градусов тепла, осадков не ожидается. В воскресенье при 19 градусах возможен небольшой дождь, а ночью похолодает до 11 градусов.
Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируются в Москве