"Комсомольская правда" отмечает юбилей – 95 лет старейшему изданию страны

Фото: "Комсомольская правда"
"Комсомольская правда", одно из старейших медиа России, отмечает 95-летний юбилей.
История самой газеты началась 24 мая 1925 года. В этот день свет увидел первый номер "Комсомольской правды" – сначала молодежного издания, а затем газеты для всей семьи.
В разное время сотрудниками "Комсомолки" были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.
Здесь же работали лучшие журналисты России. Среди них – очеркист Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков – единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику – "Окно в природу".
Кстати, в свое время "Комсомолку" наградили первым в истории орденом Ленина и еще четырьмя орденами – Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.
И в современной истории первые лица страны обращали свое внимание на издание.
Многие россияне и сегодня отдают предпочтение этому изданию. Ежедневный выпуск газеты "Комсомольская правда" имеет аудиторию почти 2 миллиона человек, еженедельный – более 3 миллионов. Сайт kp.ru посещает более 7,5 миллиона человек в сутки. А ежедневная аудитория радио "Комсомольская правда" составляет 1,5 миллиона человек.
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