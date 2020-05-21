На следующей неделе в Москву вернется 20-градусное тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Теплая погода вернется в столицу в начале следующей недели, сообщает Гидрометцентр России. Воздух прогреется до плюс 15–20 градусов.
Синоптики предупредили, что остаток этой недели еще будет прохладным. В пятницу, 22 мая, будет дождливо, а местами пройдет мокрый снег.
Днем столбики термометров покажут максимум 8–10 градусов тепла, ночью – 4–6 градусов. В субботу, 23 мая, максимальная температура составит около 10 градусов.
В воскресенье также пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 3–5 градусов тепла, днем – 12–14.
В начале следующей недели температура будет повышаться, но не исключены небольшие кратковременные дожди.
В понедельник ночью воздух прогреется до 4–9 градусов, днем – до 15–20. Во вторник ночью ожидается 6–11 градусов, днем – 15–20.
В центре погоды "Фобос" ранее отметили, что 21 мая станет самым холодным днем месяца.
Москвичей также предупредили о высокой вероятности появления сильного дождя и снега в столице до вечера 21 мая. В МЧС столичных жителей призвали соблюдать правила личной безопасности. О необходимости быть внимательными на дороге напомнил и городской Центр организации дорожного движения.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что ожидать теплую погоду в европейской части России до конца недели не стоит. По его словам, погода начнет соответствовать климатической норме конца мая лишь в следующий вторник.
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