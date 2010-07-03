СПЧ осудил клип ФСИН с заламыванием рук заключенному

Музыкальный клип о работе сотрудников ФСИН сняли в управлении службы по Бурятии. В ролике офицеры поют о преимуществах службы. Он был опубликован на странице регионального ведомства в Instagram.

Позже его удалили из-за негативной реакции общественности и регионального омбудсмена. О происшествии сообщает НСН.

Под строчку песни "Чётко идёт с расстановкой эта борьба с уголовкой, лидер скулит словно псина. Оперативник УФСИНА!" сотрудницы ведомства заламывают руки человеку в тюремной робе. Также в этом же ролике офицер целится из арбалета в яблоко, которое стоит на голове человека в форме арестанта.



Член президентского Совета по правам человека Александр Брод пообещал разобраться в этой ситуации и призвал региональных коллег не игнорировать ее.

"Я обращу внимание коллег по совету на эту ситуацию. Мы направим обращение во ФСИН, чтобы провести проверку. Должны подключиться местные правозащитники. Те, кто допускает такое унизительное обращение с осуждёнными, я считаю, профнепригодны и не должны работать в системе", – заявил он.

Член президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин сказал, что ролик был призван популяризировать прохождение службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы, однако бурятские оперативники рискуют добиться обратного эффекта.

Ранее приставы из Иркутска, чтобы заставить граждан платить алименты и интересоваться, есть ли у них задолженности, сняли клип, переделав песню группы KAZKA "Плакала".