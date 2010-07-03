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04:47

"Умную" систему учета строительного мусора создадут в Москве

общество

04:47

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Все стройплощадки Москвы и полигоны для строительных отходов оборудуют "умными" видеокамерами к 2021 году, пишет газета "Известия".

Как говорится в тендерной документации департамента по конкурентной политике столицы, они станут частью автоматизированной системы учета и контроля мусора.

Камеры будут фиксировать объемы отходов и распознавать номера вывозящих их грузовиков. При этом на самих машинах будут стоять датчики ГЛОНАСС.

Благодаря этому система будет точно знать, какое количество строительного мусора вывезли с определенной площадки и куда именно доставили.

На ее создание из бюджета столицы планируют выделить 250 миллионов рублей. Заказчиком тендера выступает департамент информационных технологий Москвы (ДИТ).

Ранее сообщалось, что около десяти самосвалов вывалили строительный мусор на берег Москвы реки посередине Строгинского парка.

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общество

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