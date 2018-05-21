Скворцова спрогнозировала продление детства до 30 лет

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова спрогнозировала продление периода детства в будущем.

По ее словам, до начала Великой Отечественной войны детство заканчивалось в 14 лет, в 1960-е годы – в 16 лет, в настоящий момент взрослыми считаются достигшие 21 года, а в перспективе детство будет длиться до 25-30 лет, предают "Аргументы недели".

"Главный вектор развития – удлинение периода детства и активного взрослого возраста", – отметила Скворцова.

Ранее Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Президент обозначил необходимость обеспечения устойчивого естественного роста численности населения страны, а также увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет.