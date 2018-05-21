Москва заняла 18 место в российском рейтинге городов-матершинников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социологи выявили города, жители которых чаще всего используют в речи мат. Москва заняла в перечне маркетингового агентства Zoom Market 18-е место.

Лидером по количеству мата в речи жителей стала Пермь. За ней следуют Воронеж и Иваново. В десятку городов-матершинников также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, а также Липецк.

Санкт-Петербург оказался на 23-м месте, а Казань замкнула 30-ку, став городом, жители которого прибегают к брани реже всех, сообщает "Мир 24".

Всего в опросе участвовали три тысячи респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Им задавали три вопроса: "Скажите, Вы ругаетесь матом?", "Как часто Вы ругаетесь матом?", "Сегодня Вы ругались матом?".

Ранее психологи установили, что употребляя мат люди становятся сильнее. Во время экспериментов добровольцы выполняли упражнения. Первый раз им разрешали ругаться вслух. А при повторении после перерыва испытуемые справлялись с нагрузкой молча. Эксперимент показал, что в первом случае добровольцы занимались интенсивнее. Ученые предположили, что мат может снижать уровень боли подопытных и помогать им отвлекаться.