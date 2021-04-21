Еще 1 744 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 744 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб.

Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 975 973 человек.

За минувшие 24 часа в столице выявили 1 988 новых случаев заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 977 человек.

В Оперштабе добавили, что за сутки в городе скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России выявили 8 271 новый случай COVID-19, в 1 011 случаях заболевание не имеет клинических проявлений. Общее число заражений достигло 4 727 125.