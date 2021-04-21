В России выявили 8 271 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 011 случаях заболевание проходило бессимптомно.

На Москву пришлось 1 988 случаев, на Санкт-Петербург – 693, на Московскую область – 586, на Ростовскую область – 234, на Нижегородскую область – 192, на Самарскую область – 189, на Воронежскую область – 171, на Иркутскую область – 154, на Саратовскую область – 136, на Красноярский край – 118, на Волгоградскую область – 114, на Челябинскую область – 113, на Свердловскую область – 110, на Пермский край – 103, на Республику Крым – 102.

Всего в России зарегистрировали 4 727 125 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Республике Тыва, Еврейской автономной области – 0,02%, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,04%.

За последние сутки подтверждено 399 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по стране умерли 106 706 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 644 человека, за весь период – 4 352 873.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".