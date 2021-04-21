В Москве пройдет крупнейший онкологический форум

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральном выставочном зале "Манеж" 20 и 21 мая пройдет Московский онкологический форум, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия отечественные и зарубежные эксперты представят новейшие достижения в области лечения раковых заболеваний.

Как рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город работает над созданием максимально эффективной системы онкопомощи.

"Сейчас мы завершаем переход на новый стандарт оказания онкологической помощи: стремимся к тому, чтобы все этапы лечения пациент мог пройти в рамках одного учреждения", – сказала Ракова.

По ее словам, это позволит максимально сократить сроки диагностики онкозаболеваний и ускорить начало терапии.

На форуме пойдет речь обо всех направлениях онкологической помощи – от патоморфологии до высокотехнологичных методов лечения.

Ранее генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс заявил, что иммунотерапию, которая реализуется при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток, можно считать самым действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями.

На конгрессе Немецкого онкологического общества эксперт объяснил, что новое средство позволяет перевести определенные лимфомы из категории неизлечимых в категорию частично излечимых. Главным образом значительных успехов удалось достичь в лечении рака крови.

