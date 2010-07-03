В понедельник в Москве потеплеет до +19 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 22 апреля, в столичном регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура воздуха в Мооскве опустится до +2... +4 градусов, по области похолодает до 0 градусов. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +17... +19 градусов, в регионе будет от +14 до +19.

Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков на следующей неделе ожидаются околорекордные показатели температуры воздуха в столице. Скандинавский антициклон гарантирует малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7-9 градусов выше климатической нормы.