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18:11

Столичным школьникам показали жизнь в казарме

общество

18:11

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На территории 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады провели акцию "День призывника" для столичных школьников, сообщает "Вечерняя Москва".

Ученикам показали средства разминирования и боевую технику, продемонстрировали условия жизни в казарме и рацион питания в столовой военной части.

Также школьники посмотрели показательные выступления, в ходе которых был воссоздан бой. Кормили подростков солдатской кашей и чаем.

По словам военного комиссара Москвы Виктора Щепилова, акция является частью патриотического воспитания молодежи. Он полагает, что так "будущим призывникам" будет легче адаптироваться во время службы.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил ввести в российских школах начальную военную подготовку.

Сенатор считает, что ребенок должен с детства понимать, что такое защита родины. В противном случае у России не будет "достойной истории".

общество

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