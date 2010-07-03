Православные встречают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают в воскресенье, 21 апреля, Вербное воскресенье, напоминает ТАСС.
Этот день наступает за неделю до Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля. Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.
Согласно традиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день божественную литургию в храме Христа Спасителя. На вечернем богослужении в субботу он освятил веточки вербы, которые в праздник раздают верующим.
Эти веточки принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В нашей стране ими заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима.
По словам представителей церкви нужно помнить, что верба освящена и выбрасывать ее в мусорное ведро нельзя. После праздника сухую веточку можно сжечь, а пепел закопать в укромном месте, которое не попирается ногами, либо пустить в реку.
Если есть желание сохранить вербу, то, принеся веточку из храма, ее следует поставить в воду, а потом высадить черенок в почву.
Ранее сообщалось, что в Вербное воскресенье и на Пасху изменится расписание электричек на восьми направлениях МЖД. 21 и 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху, с 27 на 28 апреля, продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Они будут перевозить пассажиров до 03:30 почти на 160 маршрутах. Список маршрутов разместят на сайте Мосгортранса накануне Пасхи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.