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04:43

Православные встречают Вербное воскресенье

общество праздники

04:43

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Православные христиане отмечают в воскресенье, 21 апреля, Вербное воскресенье, напоминает ТАСС.

Этот день наступает за неделю до Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля. Праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа.

Согласно традиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день божественную литургию в храме Христа Спасителя. На вечернем богослужении в субботу он освятил веточки вербы, которые в праздник раздают верующим.

Эти веточки принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме. В нашей стране ими заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима.

По словам представителей церкви нужно помнить, что верба освящена и выбрасывать ее в мусорное ведро нельзя. После праздника сухую веточку можно сжечь, а пепел закопать в укромном месте, которое не попирается ногами, либо пустить в реку.

Если есть желание сохранить вербу, то, принеся веточку из храма, ее следует поставить в воду, а потом высадить черенок в почву.

Ранее сообщалось, что в Вербное воскресенье и на Пасху изменится расписание электричек на восьми направлениях МЖД. 21 и 28 апреля пригородные поезда будут делать дополнительные остановки вблизи крупных храмов и кладбищ Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху, с 27 на 28 апреля, продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Они будут перевозить пассажиров до 03:30 почти на 160 маршрутах. Список маршрутов разместят на сайте Мосгортранса накануне Пасхи.

общество праздники

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