Школы могут обязать публиковать на сайтах меню столовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школы, детские сады и детские лагеря обяжут публиковать онлайн меню столовых, передает РИА Новости.

Положение содержится в разрабатываемом законопроекте от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. По документу, родителей должны будут информировать об условиях организации питания в названных учреждениях.

Яровая также предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов. Этот знак можно будет указывать на упаковке.

Введение единого знака станет и репутационным стимулом для производителей. Оно станет возможностью сообщать потребителям о том, что продукт пригоден для питания детей. Введение знака не будет противоречить правилам Евразийского экономического союза

Дмитрий Медведев поручил Яровой подготовить предложения по совершенствованию системы питания детей. Под руководством вице-спикера появилась рабочая группа, в которую вошли участники экспертного совета, представители профильных ведомств и ОНФ, члены Совета Федерации.