До шести градусов тепла ожидается в Москве на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До шести градусов тепла ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В ночные часы в субботу и в воскресенье будет от -1 до +4 градусов. Дневная температура в Москве составит +4... +6, по области – от +1 до +6. Это на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В городе будет дуть северо-западный ветер, к воскресенью он усилится. Из-за него сохранится ощущение, что на улице не становится теплее.

Схожая погода будет и в начале следующей недели. В утренние часы местами возможен небольшой снег, днем – либо мокрый снег, либо слабая морось.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд не рекомендовал жителям столичного региона заниматься огородными посадками в майские праздники из-за возможных заморозков в европейской части России.

Ранее в природном заказнике "Долина реки Сетунь" расцвели подснежники. Белоснежный подснежник цветет всего две недели, а затем исчезает до следующей весны.