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13:02

Москвичей научат париться в бане

общество

13:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посетителям выставки "Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация", которая пройдет в павильоне №75 на ВДНХ с 27 по 31 марта, расскажут, как спасти деревья от вредителей, сохранить розы зимой и правильно париться в бане.

По словам организаторов ежегодной выставки, гости узнают все о новинках, органическом земледелии и ландшафтотерапии.

В программе – лекции и мастер-классы, которые посвящены выращиванию различных сортов однолетних и многолетних растений. Вход на все мероприятия свободный.

Свою продукцию представят более 200 участников из России, Голландии, Словакии, Швейцарии, Польши, Белоруссии, Украины и Германии.

"Можно будет найти теплицы и укрывной материал нового поколения, автономные таймеры полива и датчики влажности, антимоскитные лампы и ультразвуковые отпугиватели, уличные светильники, садовый инструмент и хозяйственный инвентарь, а также удобную одежду для работ на приусадебном участке", – сказано в сообщении.

В конце марта на ВДНХ также пройдут бесплатные кинопоказы. Зрителям представят короткометражки и документальные фильмы.

общество

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