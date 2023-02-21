В Москве за сутки выявили 1 821 случай заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшие 24 часа в Москве зафиксировали 1 821 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация и срочная медицинская помощь за последние 24 часа потребовались 152 жителям Москвы. Выздоровели за минувшие сутки в столице 3 748 пациентов, умерли 12 человек.

Таким образом, с начала массового распространения коронавируса в Москве был выявлен 3 403 251 случай заражения. Побороть болезнь за все время пандемии смогли 3 201 343 человека, умерли 48 124 пациента.

Тем временем в РФ за сутки выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 13 994 жителя РФ.

До этого сообщалось, что рост уровня заболеваемости коронавирусом в России стал предсказуемым. СOVID-19 все больше становится сезонным заболеванием, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла более чем на 20%

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