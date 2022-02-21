Москва онлайн покажет церемонии бракосочетаний в зеркальную дату

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

22 февраля зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за торжественной обстановкой во Дворце бракосочетаний № 1. Корреспондент пообщается с влюбленными и узнает, почему они выбрали для свадебной церемонии красивую дату.

Более 1,5 тысячи московских пар планируют заключить брак 22 февраля 2022 года.

Смотрите прямую трансляцию 22 февраля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.