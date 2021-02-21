Онищенко высказался об ограничении веса чиновников

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Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что устанавливать границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека. Он отметил, что есть другие профессии, где рост и вес имеют большое значение.

По его словам, правильнее было бы давать рекомендации по весу, соответствующие росту и складу человека, а не устанавливать конкретную норму.

"Самая простая формула расчета веса – это рост минус сто. К примеру, для двухметрового человека 100 килограммов и будет нормой. К тому же, это неприемлемо с точки зрения прав человека", – пояснил Онищенко.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничивать вес жителей России и чиновников. По его мнению, на людей с избыточным весом тратится слишком много государственных денег.