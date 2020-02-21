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Общество

12:11

Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

общество

Фото: artmoskovia.ru

Автограф президента России Владимира Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. Он был адресован американисту Валентину Зорину в 2001 году за подаренную книгу "Неизвестное об известном", сообщает РИА Новости.

Также на аукционе ушел с молотка за 15 тысяч рублей автограф автора романа "Игра престолов" Джорджа Мартина, который писатель оставил на русском издании книги во время визита в Россию. Также была продана подписанная Сергеем Шнуровым бейсболка с группировкой "Ленинград". За нее покупатель отдал 4,2 тысячи рублей.

Кроме того, в рамках аукциона были приобретены автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.

Наибольшую популярность возымели лоты, связанные с именем режиссера Андрея Тарковского. Его заметки, написанные от руки во время работы над фильмом "Зеркало", были проданы от 160 до 650 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2021 году может появиться аукцион по продаже "красивых" номеров. В Минэкономразвития уточняли, что резервировать "красивые" номера водители смогут на портале государственных услуг, после будет проводиться непосредственно онлайн-аукцион.

Сколько стоит автограф Путина

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