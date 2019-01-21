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15:08

Мэр Саранска час прождал автобуса на остановке

общество

15:08

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал подчиненных после безуспешной попытки проехаться на общественном транспорте, передает "Интерфакс".

На оперативном совещании Тултаев рассказал, как на прошлой неделе вечером пытался уехать с остановки "Центральный рынок". По словам мэра, он простоял на остановке час.

"И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы?" – приводятся в сообщении слова Тултаева.

Мэр призвал подчиненных пересмотреть работу муниципального транспорта и не обижаться на критику со стороны жителей. "Выполняйте свою работу так, как положено! Нужна объективность! От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!" – заявил глава Саранска.

общество

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