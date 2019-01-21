Мэр Саранска час прождал автобуса на остановке

Глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал подчиненных после безуспешной попытки проехаться на общественном транспорте, передает "Интерфакс".
На оперативном совещании Тултаев рассказал, как на прошлой неделе вечером пытался уехать с остановки "Центральный рынок". По словам мэра, он простоял на остановке час.
"И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы?" – приводятся в сообщении слова Тултаева.
Мэр призвал подчиненных пересмотреть работу муниципального транспорта и не обижаться на критику со стороны жителей. "Выполняйте свою работу так, как положено! Нужна объективность! От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!" – заявил глава Саранска.
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