Москва онлайн: шеф-повар Мамия Джоджуа расскажет, как приготовить сациви к Новому году

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Москва онлайн продолжает новогодний цикл кулинарных мастер-классов. В ходе прямых трансляций вы сможете научиться готовить праздничные блюда у шеф-поваров, работающих в столичных ресторанах из списка Michelin.

21 декабря в прямом эфире Москвы онлайн вы увидите мастер-класс в ресторане "Казбек". Шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа научит готовить сациви с курицей и салат из зелени с гранатом.

Для приготовления сациви вам потребуются:



курица – 1 штука;

грецкий орех – 200 граммов;

куриный бульон – 600 миллилитров;

чеснок – 5 граммов;

дробленый перец чили – 2 грамма;

лук – 20 граммов;

сухой куриный бульон – 5 граммов;

соль – 5 граммов;

уцко-сунели – 8 граммов.

помидоры розовые – 100 граммов;

гранатовый соус – 15 граммов;

зерна граната – 20 граммов;

базилик зеленый – 30 граммов;

кинза – 5 граммов;

петрушка – 5 граммов;

укроп – 5 граммов;

мята – 5 граммов;

тархун – 5 граммов;

цицмати – 5 граммов;

сванская соль – 3 грамма.