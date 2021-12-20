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Общество

14:02

Москва онлайн: шеф-повар Мамия Джоджуа расскажет, как приготовить сациви к Новому году

общество еда Москва онлайн

Фото: depositphotos/AndreySt

Москва онлайн продолжает новогодний цикл кулинарных мастер-классов. В ходе прямых трансляций вы сможете научиться готовить праздничные блюда у шеф-поваров, работающих в столичных ресторанах из списка Michelin.

21 декабря в прямом эфире Москвы онлайн вы увидите мастер-класс в ресторане "Казбек". Шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа научит готовить сациви с курицей и салат из зелени с гранатом.

Для приготовления сациви вам потребуются:

  • курица – 1 штука;
  • грецкий орех – 200 граммов;
  • куриный бульон – 600 миллилитров;
  • чеснок – 5 граммов;
  • дробленый перец чили – 2 грамма;
  • лук – 20 граммов;
  • сухой куриный бульон – 5 граммов;
  • соль – 5 граммов;
  • уцко-сунели – 8 граммов.

Для салата вам понадобятся следующие продукты:

  • помидоры розовые – 100 граммов;
  • гранатовый соус – 15 граммов;
  • зерна граната – 20 граммов;
  • базилик зеленый – 30 граммов;
  • кинза – 5 граммов;
  • петрушка – 5 граммов;
  • укроп – 5 граммов;
  • мята – 5 граммов;
  • тархун – 5 граммов;
  • цицмати – 5 граммов;
  • сванская соль – 3 грамма.

Смотрите трансляцию 21 декабря в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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