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Общество

16:54

Москвич отсудил 100 тысяч рублей у груминг-салона за сломанные лапы мейн-куна

общество суды животные

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Житель столицы смог отсудить 100 тысяч рублей у груминг-салона, специалисты которого сломали лапы его питомцу во время процедуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Известно, что хозяин мейн-куна обратился в салон для груминга питомца на дому. При нем специалисты надели на кота защитный воротник и замотали лапы скотчем.

"После стрижки кошка не смогла опираться на задние лапы, грумер и ассистент сослались на то, что у животного может быть стресс. Между тем в ветеринарной клинике питомцу диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей, провели операцию по удалению обоих суставов", – говорится в сообщении.

В итоге полуторогодовалое животное больше не может опираться на задние лапки. Мужчина потратил на лечение питомца свыше 40 тысяч рублей, после чего потребовал от груминг-салона компенсацию, однако там претензию проигнорировали.

Сообщается, что решением Тимирязевского суда с организации взыскали 50 тысяч рублей за причиненный ущерб, 10 тысяч компенсации морального вреда и 31,4 тысячи штрафа по закону о защите прав потребителей. Кроме того, салону пришлось заплатить за почтовые расходы и траты на оплату юридических услуг.

Ранее в полиции инициировали проверку инцидента с выброшенными котятами в Москве. По сообщениям очевидцев, животных выкинули из окна многоэтажки, в результате чего кошка и три котенка погибли.

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