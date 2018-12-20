Врачи Москвы достали из желудка двухлетней девочки гвоздь

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Московские врачи извлекли из желудка двухлетней девочки 5-сантиметровый гвоздь, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Ребенка доставили в приемное отделение детской больницы имени Башляевой. Мама заметила, что дочка проглотила что-то подозрительное, а поскольку в квартире ведется ремонт, решила сразу обратиться за медпомощью.

Рентген показал, что в проекции желудка находится линейное инородное тело. Девочке выполнили эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В результате вмешательства удалось без разрезов и проколов извлечь предмет.

В больнице рекомендовали родителям обращать внимание на жалобы и поведение ребенка. Например, в момент проглатывания инородного тела у детей возникает испуг, который может выражаться в плаче или беспокойных движениях.

Ранее врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева спасли мужчину с глубокими химическими ожогами. 21-летний молодой человек пролил на одежду жидкость для чистки сантехники.